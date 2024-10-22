5 شهداء و 21 جريحا وأشلاء إثر الغارة على كسار الزعتر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على كسار الزعتر في النبطية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح 21 آخرين.





ويتم إجراء فحوص الـ DNA لتحديد هوية أشلاء تم رفعها من مكان الغارة.

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