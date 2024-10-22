Advertisement

لبنان

5 شهداء و 21 جريحا وأشلاء إثر الغارة على كسار الزعتر

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1266755-638652293245244117.png
Doc-P-1266755-638652293245244117.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على كسار الزعتر في النبطية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح 21 آخرين.


ويتم إجراء فحوص الـ DNA لتحديد هوية أشلاء تم رفعها من مكان الغارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النبطية شيعت شهداء الغارة على حي كسار الزعتر
lebanon 24
22/10/2024 23:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
10 شهداء و15 جريحا جراء الغارة الاسرائيلية على قانا (الوطنية للاعلام)
lebanon 24
22/10/2024 23:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
5 شهداء... إليكم حصيلة الغارة الإسرائيليّة على منزل في الهرمل
lebanon 24
22/10/2024 23:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر حصيلة لشهداء الغارة الإسرائيلية على الجناح.. وعمليات البحث عن مفقودين مستمرة (فيديو)
lebanon 24
22/10/2024 23:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24

شهداء

جريحا

وأشلاء

الغارة

الزعتر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:53 | 2024-10-22
15:33 | 2024-10-22
15:29 | 2024-10-22
15:27 | 2024-10-22
15:19 | 2024-10-22
15:05 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24