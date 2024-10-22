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لبنان

بشأن لبنان.. ماذا أعلن البيت الأبيض؟

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:21
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أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء أنّه "نجري محادثات يومية مع إسرائيل بشأن لبنان وعليهم اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين".

وحول الرد الإسرائيلي على إيران أشار إلى أنّه "على إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني ولن نستعرض ما سيقومون به"، متابعاً "مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في تسريب وثائق بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني". (الجزيرة) 
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