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لبنان

معلومات عن إخلاء مبنى تلفزيون "NBN"

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:33
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إخلاء مبنى تلفزيون "NBN" بعد تلقي اتصالات تهديد.
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"NBN"

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