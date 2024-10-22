بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين

أكّد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم انتشال جثمان هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، مؤكدًا انّ الجيش وصل لنصر الله ومن كان سيخلفه وغالبية قادة حزب الله.



ولفت إلى انّه بالاضافة إلى استهداف خليفة نصر الله، صفي الدين، قبل نحو ثلاثة أسابيع، تم استهداف حسين علي هزيمة، رئيس مقر المخابرات في حزب الله، إلى جانب قادة آخرين في حزب الله.

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وإلى جانب هزيمة وصفي الدين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّ محمود محمد شاهين تم استهدافه أيضا، وهو مسؤول استخبارات حزب الله في سوريا.

واشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّه قد تواجد داخل مقر القيادة أكثر من 25 عنصرًا من ركن الاستخبارات في حزب الله ومن بينهم صائب عياش مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات.