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رأت صحيفة "The Guardian" البريطانية أنه "من الواضح تمامًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار في غزة أو لبنان أو أي مكان آخر. والحقيقة المرة هي أن نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف يعتقدون، بغباء، أنهم يفوزون بالحرب التي بدأتها حماس في السابع من تشرين الأول من العام الماضي، وهم ينظرون إلى وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعد سلسلة من الاغتيالات الأخيرة التي طالت شخصيات بارزة، باعتبارها أحدث تبرئة لسياسة التدمير والحرق التي ينتهجها نتنياهو على الرغم من أنها سوف تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف. أما هدفه التالي فهو إيران".وبحسب الصحيفة، "إن هدف نتنياهو هو تحقيق أقصى قدر من القوة والامتداد والنفوذ، جزئيًا لحماية نفسه سياسيًا في المستقبل.لقد كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في شمال غزة على الرغم من أن حماس مقطوعة الرأس وغير منظمة ومقتصرة على أعمال المقاومة العشوائية. وكالعادة، يسعد نتنياهو بتلقي الانتقادات الدولية الناتجة عن الخسائر المدنية الكبيرة في الأماكن المدمرة مثل جباليا. لماذا؟ لأنه في حين أنه ليس لديه خطة متماسكة لـ "اليوم التالي" في غزة، فإن نتنياهو عازم على تعظيم السيطرة الإسرائيلية وموقفه قبل اليوم الذي يقرر فيه هو، وليس الرئيس الأميركي جو بايدن أو أي شخص آخر، وقف إطلاق النار".وتابعت الصحيفة، "ذكرت صحيفة هآرتس أن نتنياهو رفض نصيحة القادة العسكريين الإسرائيليين، وكذلك الأميركيين، باستغلال مقتل السنوار للحصول على صفقة رهائن. وقال أحد كبار المفاوضين الإسرائيليين في قضية الرهائن للصحيفة: "إلى حد كبير، نحن في نفس الوضع. لم يخلق الاغتيال أي مرونة. ولم تتغير أهداف الحرب في ما يتعلق بإنهاء حكم حماس. وبالتالي، فإن الأوامر الصادرة للمؤسسة الدفاعية لم تتغير أيضًا". وقال المفاوض إن حماس أيضًا لم تشهد أي تحول. إن التعنت الإسرائيلي المماثل واضح في لبنان، حيث تكثفت الغارات الجوية على بيروت وغيرها من المدن، والتقدم على الأرض، منذ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.وفي يوم الاثنين، وسعت القوات الإسرائيلية ضرباتها لتشمل أهدافاً غير عسكرية".وأضافت الصحيفة، "في إشارة إلى احتقاره لصانعي السلام، لم يبد نتنياهو أي تحفظ بشأن نقل حربه إلى الأمم المتحدة، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري، من خلال الهجمات على قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان. ويسعى آموس هوكشتاين، المبعوث الأميركي للسلام، الذي وصل إلى بيروت يوم الاثنين، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي حدد الخط الفاصل بين الجانبين في حرب لبنان عام 2006. وهناك حديث عن إنشاء قوة دولية جديدة لتأمين الحدود بين لبنان وإسرائيل. وفي الوقت نفسه، يقال إن إسرائيل تطالب بحق مستقبلي في إعادة التدخل في البلاد، على الأرض وفي الجو، كلما شعرت بالتهديد".وبحسب الصحيفة، " إن هذه المطالب الأخيرة غير مقبولة لأي دولة ذات سيادة، مهما كانت ضعيفة، ولكنها تعكس النهج العام الذي يتبناه الزعيم الإسرائيلي. وكما حدث في غزة، كذلك هو الحال في لبنان. ويبدو أن نتنياهو، الذي يدرك أنه لا يستطيع مقاومة الضغوط الدولية إلى ما لا نهاية، عازم على إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحزب الله، عسكرياً وتنظيمياً، ما دام قادراً على ذلك، وكسب أكبر قدر ممكن من الأرض، في انتظار انتهاء الأعمال العدائية بشروط مواتية، ويفضل أن يمليها هو".ورأت الصحيفة أنه "من المستحيل ألا نشعر بالأسف على أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي. ففي ملاحقة للاعتقاد الوهمي لبايدن بأن مقتل السنوار يمثل فرصة، أُمر بلينكن بالقيام بجولة أخرى مما يسميه الأميركيون صنع السلام في الشرق الأوسط هذا الأسبوع. ووصل بلينكن إلى تل أبيب الثلاثاء بينما كانت صفارات الإنذار تدوي، حيث زعم حزب الله أنه قصف المدينة. بالنسبة لنتنياهو، تعني المحادثات مع بلينكن الاستماع إلى ما يريد أن يقوله، والموافقة على أنها فكرة جيدة، ثم الاستمرار في ما يقوم به بغض النظر عن ذلك بمجرد أن يدير له زائره ظهره".وبحسب الصحيفة، "الواقع الأول هو أن التركيز الرئيسي لرحلة بلينكن ليس على غزة أو حتى لبنان، بل يتعلق الأمر بالحد من الأهداف والقوة التدميرية والجنون التصعيدي، وربما المرتبط بالسلاح النووي، للضربة الانتقامية الوشيكة التي ستوجهها إسرائيل ضد إيران. أما الواقع الثاني فيتجلى في أن بلينكن ونتنياهو يعرفان أن بايدن لن يحاول بجدية كبح جماح إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني. إن أكبر مخاوف بايدن الآن هو مواجهة متفجرة خارجة عن السيطرة بين إيران وإسرائيل، هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، والتي تجر القوات الأميركية إلى مستنقع آخر في الشرق الأوسط قبل أن يختار الناخبون بين كامالا هاريس ودونالد ترامب. وفي الواقع، إن الانتخابات الأميركية هي الأفق الحقيقي لنتنياهو، ولهذا السبب سيستمر في فعل ما يحلو له، وخاصة في غزة ولبنان خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل".وتابعت الصحيفة، "إذا فازت هاريس، فقد تكون الولايات المتحدة في وضع أفضل لفرض الشروط. أما إذا ذهب النصر إلى ترامب، فسوف يكون نتنياهو قادرًا على الاستفادة من أوراقه عندما يختار، مصراً من موقعه الحالي القوي على توقيت وشروط وشكل أي هدنة وتسوية لاحقة طويلة الأجل. هذا ما يفكر فيه نتنياهو، ولهذا السبب لن يفكر في وقف إطلاق النار الآن، إلا أنه لا هو ولا أي شخص آخر يعرف ماذا ستفعل إيران إذا تعرضت لهجوم على النطاق الذي توحي به الأوراق الأميركية المسربة".وختمت الصحيفة، "إن نتنياهو المتهور يذهب إلى أبعد من ذلك في سياسته الجريئة التي لا نهاية لها. وفي الأيام المقبلة، قد تنفجر لعبته القاتلة في وجهه ووجه إسرائيل".