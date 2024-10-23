غارة على يونين فجرا

تعرضت محلة الفيضة في بلدة يونين لغارة معادية استهدفت "هنغارا" عند الساعة الرابعة فجرا، وفق ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".



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ونفذ طيران العدو الاسرائيلي غارة على بلدة لبايا في البقاع الغربي.