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لبنان
غارة على يونين فجرا
Lebanon 24
23-10-2024
|
00:21
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تعرضت محلة الفيضة في بلدة يونين لغارة معادية استهدفت "هنغارا" عند الساعة الرابعة فجرا، وفق ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
ونفذ طيران العدو الاسرائيلي غارة على بلدة لبايا في البقاع الغربي.
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