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لبنان
انزعاج عوني من دور قائد الجيش
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-10-2024
|
01:30
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افادت مصادر مطلعة ان بعض القياديين في "التيار الوطني الحر" يعبرون بشكل علني في جلسات خاصة عن انزعاجهم من الدور الذي يقوم به قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال الازمة الحالية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ازمة "التيار" الفعلية ليست في دور قائد الجيش، بل في ان عون هو احد اهم المرشحين للوصول إلى رئاسة الجمهورية وهذا الامر يضرب كل مخططات رئيس "التيار" النائب جبران باسيل.
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وترى المصادر ان عون لم يطرح نفسه بعد كمرشح رسمي وكذلك لم يرشحه اي من القوى السياسية، لكن الدور الذي يقوم به امنيا واللقاءات التي يجريها تزعج "التيار" بشكل كبير.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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