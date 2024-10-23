روائح كريهة في هذه المناطق الشمالية.. ما طبيعتها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً من أهالي شكا وأنفة والقلمون وطرابلس يشكو من انبعاث الروائح الكريهة ليلاً جراء حرق النفايات من مصادر مجهولة، ما يؤدي إلى انبعاث الدخان والروائح الكريهة.



وقد ناشد الأهالي المعنيين لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي باتت تشكل خطراً على صحتهم.

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