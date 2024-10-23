ستريدا جعجع: لرئيس قادر على اتخاذ القرار الإنقاذي وتنفيذه

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ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماعا لرئيس اتحاد ورؤساء بلديات قضاء بشري ورؤساء مراكز حزب "القوّات اللبنانيّة" في المنطقة، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، وتم البحث في التطورات وخصوصاً أزمة النزوح الداخلي في لبنان، حيث شدد المجتمعون على أنه "لم يعد هناك من منطقة آمنة في لبنان، بعد ما شهدناه من استهداف لبلدات كأيطو، ساحل علما، السعديات، جون، الجيّة، الوردانيّة وبرجا، بالإضافة إلى الإستهدافات التي شهدناها في بيروت لمناطق كـالكولا، البسطة الفوقا والنويري".وطالبت جعجع المجتمعين وخصوصا رئيس الإتحاد ورؤساء البلديات، بـ"الإستمرار في النهج الذي كانوا يعملون من خلاله منذ عشرات الاعوام وهو التنبه والتشدد في تطبيق القوانين". وقالت:"بما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أقدم على الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة لإنتخاب اللجان، فإن مجرّد الإقدام على الدعوة، وبغض النظر عما إذا كان قد تأمن النصاب أم لا، يدحض أي أعذار كانت تساق عن عدم التمكن من عقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في ظل الأوضاع الراهنة، وبالتالي أدعو الرئيس بري إلى القيام بما عليه وتحديد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقت ممكن، لأن انتخاب الرئيس هو الأولويّة القصوى في هذه الظروف".وأكدت ان "المهم ليس انتخاب أي رئيس، وإنما علينا إيصال رئيس إلى سدّة المسؤوليّة قادر على استعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان الدولة والمؤسسات، وقادر على اتخاذ القرار الإنقاذي وتنفيذه، كي نتمكن من فرض وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن".وطالبت القوى الأمنيّة، وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي، بـ"التشدد في ضبط الأمن في المناطق كافة، ومنطقة بشري خصوصا، والتشدد في التأكد من عدم حيازة النازحين أي نوع من أنواع الأسلحة، وخصوصاً بعد ظاهرة حمل السلاح بشكل علني من قبل البعض، والتي تشهدها كل المناطق وليس فقط بشري".ووضعت المجتمعين في الملفات كافة التي تهتم بها مؤسسة جبل الأرز والمتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية، كما اختتام الأعمال النهائية في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري – الحكومي، الذي سيفتتح أبوابه الشهر المقبل، اضافة الى والمساعدات الطالبية التي تقدّمها المؤسسة لطلاب المدارس والمعاهد الخاصة والمعهد الموسيقي في قضاء بشري للسنة الـ16 على التوالي، حيث تقدم الطلبات في مكتب النائبة جعجع في مدينة بشري.وختاما أطلعت الحاضرين على "المسعى الذي قامت به وتمكنت من خلاله تأمين المساعدات العينيّة من مادة المازوت للمدارس الخاصة والرسمية والمعاهد في القضاء ، إضافة الى مستشفى أنطون الخوري ملكة طوق بشري-الحكومي".