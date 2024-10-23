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لبنان

حريق كبير عند جسر الباشا في بيروت

Lebanon 24
23-10-2024 | 03:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً كبيراً نشب عند "جسر الباشا" في بيروت.
 
وبحسب المعلومات، فالحريق ناجم عن اشتعال معمل ورق.
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