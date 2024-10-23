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لبنان

سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:14
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أعلنت السفارة الصينيّة لدى لبنان، عن تعليق خدماتها إعتباراً من اليوم.
 
 
وأشارت إلى أنّ هذه الخدمات تشمل الجوازات والتأشيرات.
 
 
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