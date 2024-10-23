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لبنان

طائرات شبه فارغة... نقيب يكشف الوضع في مطار بيروت

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:34
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أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود أن "حجوزات السفر لمغادرة لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي تراجعت خلال الـ10 أيام الأخيرة بحدود 20 و30% عن الفترة السابقة". 
وأشار عبود في بيان إلى أنه "مع بداية شهر تشرين الثاني سنشهد تراجعاً بعدد الرحلات، فمثلاً سيصبح هناك رحلة واحدة لشركة الميدل إيست إلى فرنسا أو أفريقيا بدلاً من رحلتين في اليوم، حيث أن الطلب على الرحلات إنخفض لشكل كبير ".
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وبالنسبة لطائرات الميدل إيست العائدة إلى لبنان، لفت عبود إلى أن "الطائرات الآتية الى مطار بيروت تكون شبه فارغة، حيث أن عدد الأشخاص العائدين إلى لبنان قليل جداً"، مشيراً إلى أن "ملائة الطائرة لا تتعدى الـ10% في طريق العودة إلى لبنان".
 
 
 

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