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لبنان

شهيدان... العدوّ الإسرائيليّ دمّر حسينة في بلدة ميفدون

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة استهدفت بلدة ميفدون ما أدى إلى استشهاد شخصين.
 
 
كما قام العدوّ بتدمير حسينية النساء في البلدة.
 
 
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