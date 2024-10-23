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لبنان

لسكان منطقة الوردانية في الشوف.. هذا الخبر غير صحيح

Lebanon 24
23-10-2024 | 06:01
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قالت مندوبة "لبنان 24" إنّ ما يتم تداوله عن قيام العدوّ الإسرائيليّ بتوجيه إنذار لسكان منطقة الوردانية - الشوف غير صحيح.
 
 
وأوضحت أنّ الخبر المتداول هو قديم.
 
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