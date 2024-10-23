لسكان منطقة الوردانية في الشوف.. هذا الخبر غير صحيح

قالت مندوبة "لبنان 24" إنّ ما يتم تداوله عن قيام العدوّ الإسرائيليّ بتوجيه إنذار لسكان منطقة الوردانية - الشوف غير صحيح.

وأوضحت أنّ الخبر المتداول هو قديم.