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لبنان

بن سلمان يستقبل بلينكن: لخفض التصعيد في لبنان وغزة

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:02
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن الذي يزور المنطقة في الوقت الراهن بغرض خفض التصعيد في لبنان وغزة.
 
وبحث ولي العهد السعودي وبلينكن التعامل مع التداعيات الأمنية والسياسية في غزة ولبنان كما جهود وقف العمليات العسكرية. 
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وترمي الرياض بثقلها في إطار التخفيف من حدة الأوضاع على الساحة الإقليمية، فيما تكثف الجهود الدولية المبذولة بشأن إنهاء الأزمات وتصفير المشكلات، وكان مجلس الوزراء السعودي قد ثمن أخيراً ما حظي به مقترح السعودية من أجل عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وتطلع إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت السعودية أن قيام دولة فلسطين تعد أولوية للمملكة، وتشدد الرياض بصفة دائمة على أن دائرة العنف في المنطقة يجب أن تتوقف.
 
 
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن التصعيد الخارج عن السيطرة يعد منطلق لحرب أوسع نطاقًا، جاء ذلك في إطار مقالة صحافية كتبها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وشدد الوزير في مقالته على أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطين، وذكر أيضاً أن المملكة ستعمل بلا كلل لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن المملكة أدانت مرارا جرائم إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي، إذ تتمتع السعودية بالتزام طويل من أجل التوصل إلى حل للنزاع.

لبنان

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