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لبنان

حادثة مؤسفة... هكذا تُوفِيَ الشاب مصطفى أثناء عمله

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الموظف في شركة الكهرباء مصطفى عثمان أثناء عمله في بعلبك، بصعقة كهربائيّة.
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موظف

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