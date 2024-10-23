نواب من "الوفاء للمقاومة" يزورون مراكز ايواء في الجناح

يزور وفد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" مراكز ايواء الضيوف الموجودين في مدرسة الليسيه ناسيونال - الجناح - قرب السفارة الصينية، في الرابعة والنصف عصر اليوم.

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