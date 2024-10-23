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لبنان

بيان بشأن الرحلات من بيروت وإليها.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:19
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها من بيروت وإليها للفترة الممتدة من 27 تشرين الأول 2024 ولغاية 3 تشرين الثاني 2024 وفق التالي:   
 
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ولفتت شركة "طيران الشرق الأوسط" إلى أنّه بالنسبة لبقية الرحلات الغير واردة في الجدول أعلاه فقد تم إلغاؤها. ويسمح للركاب المحجوزين حصراً على هذه الرحلات بتغيير الحجز داخل نفس المقصورة لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تتخطى الاسبوع من تاريخ الرحلة الملغاة.
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