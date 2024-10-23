Advertisement

لبنان

"الحزب" استهدف تجمعا لقوات العدو في مستعمرة مسكاف عام

Lebanon 24
23-10-2024 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1267227-638653004497980651.jpg
Doc-P-1267227-638653004497980651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعا لجنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة "يفتاح" بصلية صاروخية
lebanon 24
23/10/2024 20:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": ‏استهدفنا للمرة ‏الثانية تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي على بوابة مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية
lebanon 24
23/10/2024 20:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت
lebanon 24
23/10/2024 20:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": أطلقنا صلية صاروخية كبيرة على ‌‌تجمع لقوات العدو في مستعمرة تسفعون واستهدفنا مستعمرة كرمئيل
lebanon 24
23/10/2024 20:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24

"الحزب"

استهدف

تجمعصا

لقوات

العدو

مستعمرة

مسكاف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2024-10-23
13:45 | 2024-10-23
13:15 | 2024-10-23
13:07 | 2024-10-23
13:00 | 2024-10-23
12:56 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24