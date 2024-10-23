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لبنان
قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الألمانية.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
23-10-2024
|
11:11
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، بحضور السفير الألماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد.
وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في البلاد وسبل دعم الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.
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