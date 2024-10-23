بيان من الأمن العام.. ماذا جاء فيه؟

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"بعد مباشرة وزارة العمل باستيفاء رسوم براءة الذمة من العمال المخالفين online عبر موقعها الإلكتروني www.labor.gov.Ib ، تعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا العرب والأجانب حاملي سمات وإقامات العمل المنتهية الراغبين بالمغادرة عبر الدوائر والمراكز الحدودية بوجوب إبراز براءة ذمة صالحة مستخرجة من موقع وزارة العمل أعلاه ومدفوعة الرسوم لدى الشركة المالية المعتمدة وذلك عند تقدمهم لتسوية أوضاعهم للمغادرة".

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وأضاف البيان: "يعمل بهذا التدبير إعتباراً من تاريخ 01/11/2024 . وللإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: www.general-security.gov.lb، أو مراجعة call center على الرقم ٠١٧١٧".