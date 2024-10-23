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لبنان

بو حبيب التقى المديرة العامة لـ"الأونيسكو" في باريس: لدعم قطاع التربية اللبناني

Lebanon 24
23-10-2024 | 12:42
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إجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - الاونيسكو أودري أزولي في مقر المنظمة في باريس بحضور القائم بأعمال بعثة لبنان لدى الاونيسكو السفير مصطفى أديب التي وضعته في أجواء المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان.
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وشكر بوحبيب دعم الاونيسكو للبنان، مطالباً بدعم المنظمة لقطاع التربية والتعليم اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها.
 
وأشار بوحبيب الى أهمية حماية المواقع الاثرية في كل لبنان والمحافظه عليها، ومنها المواقع في جنوب لبنان، ولا سيما صور التي تعرضت للإعتداء اليوم، وعدم التعرض لها لما تشكله من ارث للإنسانية جمعاء.
 
وأبدى بوحبيب استعداد لبنان لتقديم كل التسهيلات اللوجستية للحفاظ على التمثيل المقيم للأمم المتحدة ووكالاتها والعاملين فيها في هذة الفترة.
كذلك، تطرق الاجتماع الى قرار المجلس التنفيذي الاخير في الاونيسكو بحماية قطاع التعليم والصحفيين والمواقع الاثرية اللبنانية إضافة الى مسألة الحساب الخاص لدعم هذه القطاعات.
 
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