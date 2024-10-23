Advertisement

لبنان

حماس تنعى صفي الدين: نذكر إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة

Lebanon 24
23-10-2024 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1267297-638653104307598239.jpeg
Doc-P-1267297-638653104307598239.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" هاشم صفي الدين، وأشادت بدوره في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت الكتائب في بيان: "بأسمى آيات الفخر والعزة والثقة بنصر الله القريب، تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي الكبير بالمقاومة الإسلامية في لبنان القائد الجهادي الكبير هاشم صفي الدين رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في "حزب الله" الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس مع ثلة من إخوانه المجاهدين في غارة إسرائيلية إجرامية استهدفتهم في لبنان".
Advertisement

وأضافت: "تشيد كتائب القسام بدور الشهيد القائد هاشم صفي الدين في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما يذكر للشهيد إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة".

ونعى "حزب" الله منذ قليل رسميا صفي الدين، وذلك بعد تأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء أمس الثلاثاء عن اغتياله في الغارات قبل ثلاثة أسابيع في "مقر قيادة ركن الاستخبارات في حزب الله الواقعة تحت الأرض في قلب المجتمع المدني في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مع 25 عنصرا من ركن الاستخبارات في حزب الله ومن بينهم المدعو صائب عياش مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات ومحمود محمد شاهين مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا". (روسيا اليوم) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-10-23
16:52 | 2024-10-23
16:38 | 2024-10-23
16:30 | 2024-10-23
16:24 | 2024-10-23
16:21 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24