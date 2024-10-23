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لبنان

هجوم جويّ و"صواريخ لبنانية" تضرب تجمعات إسرائيلية.. هذا جديد عمليات "الحزب"

Lebanon 24
23-10-2024 | 13:15
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أصدر "حزب الله"، اليوم الأربعاء، سلسلة بياناتٍ أعلن فيها تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف ومواقع إسرائيلية.
وذكر الحزب أنه قصف تجمعات للعدو الإسرائيلي غرب مدرسة بلدة راميا وفي المنطقة الواقعة بين مرتفع المدوّر ومستعمرة زرعيت وبين مرتفع بلاط وبلدة مروحين وعند الأطراف الشرقية لبلدة حولا.
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كذلك، تحدّث الحزب عن تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، مشيراً إلى أنه قصف أيضاً تجمعاً للعدو عند أطراف راميا.
كذلك، قال الحزب أنه قصف مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة، كما طال تجمعاً لجنود إسرائيليين في أطراف بلدة حولا بواسطة الصواريخ.
 

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