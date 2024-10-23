تصريح لافت من نائب "القوات": حماس ذبحت القضية الفلسطينية

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وتطرق حبشي الى "قضايا سياسية وأمنية عدة ومهمة تتعلق بالوضعين اللبناني والإقليمي"، متسائلا عن "عدم مناقشة بري لما طرحه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في مجلس النواب".وتحدث حبشي عن "تصريحات سابقة لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي قال: “إذا أكملت إسرائيل، المقاومة ستريها نجوم الظهر".وأشار إلى أن "الوزير تحدث عن كل شيء إلا القرار 1701، مما يضعف موقف لبنان أمام المجتمع الدولي الذي لن يصدقه بعد اليوم".ودعا حبشي "الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القرارات الدولية"، مؤكدا "أهمية الاستعداد للأزمات الإنسانية"، موجها "نداء إلى لجنة الطوارئ ووزارة الطاقة لتخزين ما يكفي من المازوت لتلبية حاجات النازحين، في ظل الظروف المتأزمة"، وقال: "لو تم الأخذ برأي القوات اللبنانية منذ ستة أشهر، لما وصلنا إلى هذه الحرب".وفي ما يتعلق بالأزمة الفلسطينية، رأى حبشي أن "حركة حماس ذبحت القضية الفلسطينية وحل الدولتين"، معربً عن "قلقه من تأثير ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية". (الوكالة الوطنيّة للإلام)