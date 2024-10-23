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لبنان

شيخ العقل استقبل وليد وتيمور جنبلاط.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
23-10-2024 | 14:16
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى في دارته في شانيه مساء اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، يرافقهما النائب هادي ابو الحسن، وبحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.
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 تخلل اللقاء البحث في مواضيع الساعة وجولة أفق حيال مستجدات العدوان الاسرائيلي والتطورات العسكرية والأمنية الحاصلة، والتشاور حول تداعيات الحرب ونتائجها الكارثية والمأساوية على المستويين الانساني والاجتماعي. 

 وتناول اللقاء موضوع النازحين من ابناء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وموجات النزوح الحاصلة بسبب القصف، والتوسع في الاستهدافات التي فاقمت من معاناة اللبنانيين، وموضوع احتضان هؤلاء الضيوف وتوفير مقومات صمودهم الاجتماعي والإنساني، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين خلايا الأزمة والجهات المعنية، لا سيما الجهات الرسمية، لتحمل المسؤولية في المراقبة والعناية وضبط الأمن والتخفيف من معاناة النازحين وإزالة الصعوبات التي تواجهم وتأمين متطلبات العيش اللائق للجميع وعلى الأخص للنازحين ولأبناء القرى الحدودية. (الوكالة الوطنيّة للإعلام)
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