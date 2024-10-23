فرنسا تكشف: هذه هي أولوية المؤتمر الدولي حول لبنان!

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وأطلقت وكالة الأمم المتحدة في الأول من تشرين الأول نداء لجمع هذا المبلغ من أجل تقديم مساعدات عاجلة لمئات آلاف النازحين جراء الضربات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.وقالت الرئاسة الفرنسية إن "الأولوية هي.. الاستجابة لهذا النداء"، مضيفة: "عملنا على محاولة الحصول على أقصى قدر ممكن من المساهمات"، موضحة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن المساعدة التي ستقدمها فرنسا.وأفاد الإليزيه بأن العمل على جمع المساعدات "مستمر".وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة "إر تي إل" أن باريس تقف إلى جانب لبنان و"لن تخذله".وأوضح: "الهدف أولا إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية، وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني".وأشار إلى أن المؤتمر "سيشهد مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية"، موضحا أن "كل من دعوناهم سيحضرون".لكن الوزير لم يحدد مستوى التمثيل، بينما يغيب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع. (سكاي نيوز)