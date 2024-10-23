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لبنان

الحجيري ناعياً صفي الدين: مسيرته جهادية طويلة ومميزة

Lebanon 24
23-10-2024 | 16:30
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بارك النائب ملحم الحجيري، في بيان، استشهاد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، السيد هاشم صفي الدين، قائلاً : "بما يليق بعظمة مسيرته الجهادية الطويلة والمميزة وتاريخه الحافل في مقاومة العدو الإسرائيلي ومشروعه، ارتقى السيد هاشم صفي الدين شهيداً على طريق القدس وتحرير فلسطين ودفاعاً عن لبنان وشعبه وأرضه".
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أضاف الحجيري: "إننا إذ نعزي ونبارك لعائلته الصابرة المحتسبة وللإخوة في قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية وجمهورها ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم استشهاد هذا القائد العظيم والقامة الجهادية الكبيرة التي كانت لها اسهامات كبيرة جداً في إرساء نهج المقاومة والجهاد والتحرر الوطني وفي إسناد ودعم المقاومة الفلسطينية".

وأكّد الحجيري: "أن حزباً ومقاومة تقدم قادتها الأبطال والشرفاء هي مقاومة ستنتصر ، ونحن لا ننظر إلى استشهاد قادتنا العظام رغم حزننا العميق على فقدهم على إنه انكسار بل انتصار للدم على السيف لأننا واثقون كل الثقة بأن مايقوم به المجاهدون البواسل على الثغور وفي الميدان من كسر لرهبة الحديد والنار ومن صمود ملحمي ومن مقاومة بطولية اسطورية هو مقدمة لإنتصار حتمي وكبير على العدو المتغطرس الذي يذله اليوم أبطال حزب الله".  (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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