استفزازات تُشعل ليل القرنة العكارية.. والقوى الأمنية تتدخل

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وتدخل لاحقاً عدد من اهالي البلدة وتم تطويق الاشكال دون وقوع اصابات. اثناء تواجد شبان من بلدة فنيدق في منطقة القرنة العكارية مساء أمس، وقع اشكال فردي بين اشخاص من آل "ط" من جهه وبين المدعو "خ.ع" من جهه اخرى والذي وهو احد ابناء بلدة القرنة، ليتطور الاشكال الى تضارب وعراك بالايدي ثم الى اطلاق نار كثيف من قبل الطرف الاول دون وقوع اصابات، حسب مندوبة "لبنان24".وتدخل لاحقاً عدد من اهالي البلدة وتم تطويق الاشكال دون وقوع اصابات.

وكانت قد شهدت البلدة اجواء من الخوف والهلع في نفوس الاهالي نتيجة الرصاص الكثيف، في وقت، توجهت القوى الامنية الى المكان وتعمل على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.



هذا وقد اشارت المعلومات ان سبب الاشكال ناتج عن استفزازات بين كلا الطرفين.