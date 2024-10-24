19
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
5
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استفزازات تُشعل ليل القرنة العكارية.. والقوى الأمنية تتدخل
Lebanon 24
24-10-2024
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
اثناء تواجد شبان من بلدة فنيدق في منطقة القرنة العكارية مساء أمس، وقع اشكال فردي بين اشخاص من آل "ط" من جهه وبين المدعو "خ.ع" من جهه اخرى والذي وهو احد ابناء بلدة القرنة، ليتطور الاشكال الى تضارب وعراك بالايدي ثم الى اطلاق نار كثيف من قبل الطرف الاول دون وقوع اصابات، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement
وتدخل لاحقاً عدد من اهالي البلدة وتم تطويق الاشكال دون وقوع اصابات.
وكانت قد شهدت البلدة اجواء من الخوف والهلع في نفوس الاهالي نتيجة الرصاص الكثيف، في وقت، توجهت القوى الامنية الى المكان وتعمل على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.
هذا وقد اشارت المعلومات ان سبب الاشكال ناتج عن استفزازات بين كلا الطرفين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
Lebanon 24
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
02:46 | 2024-10-23
23/10/2024 02:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
05:14 | 2024-10-23
23/10/2024 05:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
02:19 | 2024-10-23
23/10/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا استهدفت غارة الجناح؟
Lebanon 24
ماذا استهدفت غارة الجناح؟
14:39 | 2024-10-23
23/10/2024 02:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
08:13 | 2024-10-23
23/10/2024 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
00:52 | 2024-10-24
شهيد اليوم بطل الأمس... حين وقف الرائد محمد فرحات بوجه العدوّ (فيديو)
01:00 | 2024-10-24
مؤتمر باريس اليوم: دعم إنساني للبنان وتعزيز قدرات الجيش.. ميقاتي التقى ماكرون والعروض الاميركية قيد النقاش
00:34 | 2024-10-24
استشهاد المصور في قناة المنار علي الهادي ياسين
00:15 | 2024-10-24
العدو يجدد اعتداءاته على الجيش.. استشهاد 3 عناصر بينهم ضابط
23:09 | 2024-10-23
عبر أنفاق تحت الأرض.. نتنياهو: حزب الله كان يحضّر لـ"غزو" إسرائيل
22:43 | 2024-10-23
أميركا قلقة من استهداف إسرائيل للجيش في لبنان
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
24/10/2024 08:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
24/10/2024 08:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
24/10/2024 08:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24