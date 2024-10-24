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لبنان

قيادة "الحزب" من دون صفي الدين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-10-2024 | 01:15
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أكدت مصادر مطلعة ان انقطاع التواصل مع رئيس الهيئة التنفيذية في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين منذ الغارة التي استهدفته قبل حوالى اسبوعين دفعت الحزب الى تعيين قيادة جديدة لم يكن ضمن تشكيلاتها.
وبحسب المصادر فإن استعادة الحزب لنشاطه ولعافيته يحصل منذ اسابيع وبعد الغارة التي استهدفت صفي الدين. وعليه فإن الاعلان عن استشهاده اليوم لن يؤثر على البنية القيادية للحزب.
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وتقول المصادر ان تعافي الحزب سيستمر وفق خطة مدروسة بالكامل حتى يعود خلال فترة من الزمن، وخلال الحرب، قادرا على ممارسة الحرب وكأنه لم يتعرض لاي ضربات عسكرية او امنية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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