لا انفتاح على باسيل

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يعاني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من ازمة سياسية جدية، اذ بات واضحاً ان قوى المعارضة على توافق كامل في ما بينها على ضرورة عدم الانفتاح الكامل عليه في هذه المرحلة بالذات.وبحسب مصادر مطلعة فإن انسحاب باسيل شبه الكامل والعلني من التحالف مع "حزب الله" لن يترافق مع تقارب فعلي مع قوى المعارضة التي لا يزال موقفها سلبيا للغاية منه ومن التحالف معه.وترى المصادر ان المعارضة تعتبر اي تحالف مع باسيل خلال هذه المرحلة، مساهمة في انقاذ الرجل من الازمة السياسية والشعبية التي يعاني منها، وهذا امر غير مرغوب به.