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لبنان

استشهاد المصور في قناة المنار علي الهادي ياسين

Lebanon 24
24-10-2024 | 00:34
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن استشهاد الزميل المصوّر في قناة المنار علي الهادي ياسين.
 
وحسب المعلومات، فقد استشهد ياسين إثر الضربات الإسرائيلية على الضاحية مساء أمس.
 
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