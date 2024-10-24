استشهاد المصور في قناة المنار علي الهادي ياسين

أفادت مندوبة "لبنان24" عن استشهاد الزميل المصوّر في قناة المنار علي الهادي ياسين.

وحسب المعلومات، فقد استشهد ياسين إثر الضربات الإسرائيلية على الضاحية مساء أمس.