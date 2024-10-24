المعارضة: ما الذي يمنع نواب "الحزب" من إنتخاب رئيس؟

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أشار مصدر نيابيّ مُعارض إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لا يُريد انتخاب رئيس للجمهوريّة قبل وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، بحجة أنّه يرفض مجيء رئيسٍ "تحت النار" ولأنّه يخاف على سلامة نوابه.وقال" إنّ نواب "حزب الله" ومسؤولين فيه يجولون على مراكز النزوح ويعقدون مؤتمرات صحافيّة في أماكن مفتوحة أو معروفة، فما الذي يمنعهم من القدوم إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس؟"