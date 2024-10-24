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لبنان

المعارضة: ما الذي يمنع نواب "الحزب" من إنتخاب رئيس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-10-2024 | 02:15
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أشار مصدر نيابيّ مُعارض إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لا يُريد انتخاب رئيس للجمهوريّة قبل وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، بحجة أنّه يرفض مجيء رئيسٍ "تحت النار" ولأنّه يخاف على سلامة نوابه.
وقال" إنّ نواب "حزب الله" ومسؤولين فيه يجولون على مراكز النزوح ويعقدون مؤتمرات صحافيّة في أماكن مفتوحة أو معروفة، فما الذي يمنعهم من القدوم إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس؟"
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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