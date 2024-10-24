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لبنان

جمعية AIA ترحب باستئناف إصدار دفاتر السيارات ورخص السوق

Lebanon 24
24-10-2024 | 01:11
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نوّهت جمعية AIA التي تضم الممثلين المعتمدين لجميع صانعي السيارات العالميين في لبنان، بجهود وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي ومصلحة تسجيل السيارات والآليات، التي أفضت إلى استئناف إصدار وتسليم دفاتر السيارات ورخص السّوق للمواطنين، بالرّغم من الظروف المأساويّة التي يمرُّ بها لبنان.
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ورحت جمعيّة AIA بهذه الخطوة، وتنتظر اصدار وتسليم لوحات التسجيل واستئناف امتحانات السّوق بأسرع وقت ممكن.

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