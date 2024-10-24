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لبنان

حريق حرج السفيرة في الضنية ما زال مندلعاً في يومه الثالث

Lebanon 24
24-10-2024 | 03:12
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ما زال حريق حرج السفيرة الصنوبري في الضنية لجهة بلدة بطرماز مندلعاً لليوم الثالث على التوالي، وقد شوهدت ألسنة اللهب ترتفع منه صباح اليوم الى جانب الدخان الاسود الذي غطى سماء المنطقة. 

وكانت طوافة تابعة للجيش وعناصر من الجيش والدفاع المدني وبلديات ومركز احراج الضنية الى جانب متطوعين قد بذلوا جهودا كبيرة لاخماد الحريق، لكن صعوبة الوصول الى موقع الحريق داخل الحرج بسبب عدم وجود طريق داخله تسمح بوصول اليات الاطفاء اليه واقتصار اخماد الحريق على معدات يدوية بدائية حال دون التمكن من السيطرة عليه واخماده. 
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وينتظر ان تعاود طوافة الجيش عملها بعدما توقفت مساء امس بسبب هبوط الظلام، وان تتم السيطرة على الحريق واخماده قبل ان تتسع رقعته اكثر ويقترب من الاراضي الزراعية والمناطق السكنية. 
 
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