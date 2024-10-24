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لبنان

سلام اختتم زيارته الأميركية بلقاء في وزارة التجارة وبحثٌ في الآثار السلبية للعدوان

Lebanon 24
24-10-2024 | 03:27
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ختم وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، اول يوم عمل من زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن، باجتماع في وزارة التجارة لمناقشة العلاقات التجارية بين لبنان والولايات المتحدة  والتحديات القائمة.

وعقد الوزير سلام، بحسب بيان،  لقاءً مطولاً مع نائب وزير التجارة الأميركي المسؤول عن ملف الشرق الأوسط توماس برونز، تطرق الطرفان خلاله الى الآثار السلبية للعدوان القائم على لبنان وتباحثا في الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال هذه الفترة العصيبة وما بعدها في القطاعات الهامة في لبنان من بنى تحتية وخدماتية واعادة اعمار وتطوير للمرافق العامة ولا سيما امكان تشغيل مطار القليعات مستقبلاً امام الرحلات التجارية والسياحية. 
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واتفق الطرفان على إطلاق منصة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان ووزارة التجارة في اميركا لربط الشركات المستعدة للعمل في لبنان خلال الفترة الصعبة وما بعدها في القطاعات الهامة لاعادة الاعمار والتطوير في لبنان ما يساهم بشكل تقني، فني، عملي وسريع بفتح السوق اللبناني امام حداثة افكار ومشاريع الشركات الاميركية تحديداً في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الطاقة المتجددة، النفط والغاز، المياه، النقل وغيرها.
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