مسيّرتان معاديتان تستهدفان دراجتين ناريتين جنوبا

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نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة عند الساعة العاشرة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق بلدة الصوانة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبعد اقل من نصف ساعة اغارت مسيّرة معادية على دراجة نارية كانت تسير على طريق برج قلاويه.هذا وتعرضت اطراف بلدة شبعا لقصف مدفعي متقطع، كما قصف جيش العدو بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا والمدفعية بلدة الطيبة.