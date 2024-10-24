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لبنان

تعديات على الأملاك الخاصة في افقا.. والقوى الأمنية تتحرك

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:39
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تعمل القوى الامنية منذ الصباح الباكر على وقف التعديات  على الأملاك الخاصة في بلدة افقا والبناء عليها.
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