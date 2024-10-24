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لبنان

"قوى الأمن" تنعى شهيدها الرقيب علي فرحات

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:50
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نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرقيب علي جهاد فرحات، الذي استشهد بتاريخ 22 تشرين الأول 2024، نتيجة غارة نفذها العدو الإسرائيلي على بلدته عربصاليم في النبطية.

نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن الداخلي:
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الرتبة والاسم والشهرة: علي جهاد فرحات.
تاريخ الولادة ومكانها: 1 آب 1994، عربصاليم - النبطية.

الوضع العائلي: متأهل.
تاريخ دخول السلك: 16 أيار 2016.
الترقيات: رُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 31 كانون الأول 2020، ثم إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.
أماكن الخدمة:
مفرزة طوارئ المطار.
فصيلة التفتيشات في المطار.
فصيلة أولى في السرية الأولى في فوج الإدارات العامة.
سرية حرس المجلس النيابي.
مفرزة استقصاء مركزية.
فصيلة ثالثة في السرية الخامسة في فوج الإدارات العامة.
الجوائز والتكريمات:

مُنح بعد الاستشهاد:
وسام الجرحى.
الميدالية العسكرية.
ميدالية الأمن الداخلي.
ميدالية الجدارة.
وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.
التنويهات:
تنويه عدد/1/ صادر عن قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة.
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