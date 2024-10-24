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لبنان

كركي: لعدم إحالة المؤسسات المصرحة عن أجور تعادل أو تفوق 18 مليون ل.ل إلى مديرية التفتيش

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:27
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في ظل الظروف الأمنية والمعيشية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وعد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي باتّخاذ كافة القرارات والتدابير واعتماد آليات عمل استثنائيّة بغية تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل.
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ومن أجل التخفيف عن كاهل أصحاب العمل، أعد المدير العام مشروع مرسوم يقضي بتمديد مفعول براءات الذمة منتهية الصلاحية بين 1/9/2024 و30/12/2024 إلى 31/12/2024، وأصبح الآن في عهدة مجلس الوزراء بعد الإنهاء به من قبل مجلس الإدارة في 3/10/2024.

وفي هذا السياق، ومن أجل تفادي الاستنسابيّة وعدم عرقلة مسار معاملات المؤسسات التي تحرص على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق، لاسيما في ظل هذه الظروف القاهرة،  أصدر المدير العام تعميما بتاريخ 23/10/2024 حمل الرقم 2210 طلب بموجبه إلى جميع مكاتب الصندوق عدم إحالة أي مؤسسة، بما فيها المدارس الخاصة، إلى مديرية التفتيش والمراقبة في حال كان الكسب الخاضع للاشتراكات للأجور وملحقاتها المصرح عنه يعادل  أو يزيد عن 18 مليون ليرة لبنانية  للمضمونين العاملين بدوام كامل  وذلك اعتباراً من 1/10/2024.

من جهة أخرى، وبعد التعديل الأخير لأسعار الأدوية المعتمدة في الصندوق، وفي إطار تفعيل العمل الممكن واعتماد وسائل التواصل والاتصال عن بعد، يعلن المدير  العام للصندوق أنّه أصبح بإمكان أي شخص وفي أي وقت يريد، من مكان تواجده وعبر حاسوبه أو هاتفه الجوّال، معرفة السعر المعتمد في الصندوق للدواء الذي يحتاجه، دون تكبّد عناء الحضور إلى مراكز الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق (www.cnss.gov.lb).".
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