عن هدف الحرب في لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل في بداية النهاية للحرب في قطاع غزة.



وأضاف نتنياهو في حديثه لشبكة الأخبار الفرنسية: "إننا في بداية النهاية للحرب في غزة، وقد أنزلنا ضربات قاسية على حركة حماس، لكن لم نصل إلى تحقيق الأهداف كافة بعد".

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وتابع: "إيران هي من تحتل لبنان وليست إسرائيل، نحن نحارب حزب الله وهدفنا تحرير لبنان من إيران والحزب".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنني لن أتوانى ولن أتنازل، سنواصل المعركة حتى تحقيق النصر المطلق".



وكان نتنياهو قد قال لوسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، إن إسرائيل كشفت عن مخطط أعده حزب الله لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض وباستخدام سيارات دفع رباعي وصواريخ.



وأفاد نتنياهو لشبكتي "سي نيوز" و"أوروبا 1" بأنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته حركة حماس بإسرائيل في هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.