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لبنان

أرسلان: التاريخ لن يرحم!

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:13
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كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "كل يومٍ يمرّ تذكرنا الآلة العسكرية الاسرائيلية بعدوانيتها ووحشيتها من خلال قصف الأبنية والمستشفيات وطواقم الهيئات الصحية والدفاع المدني، وكل يوم يسقط شهداء أبطال من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمقاومة الباسلة التي بفضلها لم يستطع العدو التقدم الى الأراضي اللبنانية، فإننا نتقدم بالتعازي إلى المقاومة والجيش وقوى الأمن بكل شهيد سقط في صدّ هجمات هذا العدو عنّا وعن أرضنا المباركة، كما نتقدم بالتعازي الى المقاومين الأبطال باستشهاد السيد هاشم صفي الدين الذي انضمّ الى قوافل الشهداء الذين سبقو".
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اضاف: "وفي هذه المناسبة أقول إلى كل اخواني في الوطن انتبهوا جيدا للمخططات الصهيونية التي هي أكبر من لبنان وغزة. المطلوب ضرب المنطقة بأسرها وعلينا أن نواجه هذه العملية بدعمنا ووقوفنا جنباً إلى جنب يداً واحدة وقلباً واحداً لندافع عن أرضنا كفردٍ واحد. لاحقين على التنظيرات والتحليلات والمناقشات والحوارات لكن ليس في الوقت الذي يستشهد فيه خيرة شباب بلادنا دفاعاً عن الأرض والعرض... والتاريخ لن يرحم!".
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