صواريخ وطائرات "حزب الله".. كلفة باهظة جدّاً على إسرائيل

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تكلفة اعتراض كل طائرة من دون طيار يطلقها حزب الله تبلغ نحو 100 ألف دولار.

وأضافت أن تكلفة اعتراض كل صاروخ تصل إلى عدة ملايين.