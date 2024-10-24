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لبنان

صواريخ وطائرات "حزب الله".. كلفة باهظة جدّاً على إسرائيل

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:35
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تكلفة اعتراض كل طائرة من دون طيار يطلقها حزب الله تبلغ نحو 100 ألف دولار.
 
وأضافت أن تكلفة اعتراض كل صاروخ تصل إلى عدة ملايين. 
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