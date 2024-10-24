الجيش نعى شهداءه الثلاثة

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان" الرائد الشهيد محمد سامي فرحات والعريف الشهيد محمد حسين نزال والعريف الشهيد موسى يوسف مهنا، الذين استشهدوا بتاريخ 24 /10 /2024 نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إجلاء جرحى في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
• الرائد الشهيد محمد سامي فرحات
- من مواليد 14 /9 /1988 دير قانون رأس العين – صور.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 6 /11 /2006، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /2009، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة رائد اعتبارًا من 1 /1 /2022.
- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- عازب.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• العريف الشهيد محمد حسين نزال
- من مواليد 20 /9 /1994 صريفا – صور.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• العريف الشهيد موسى يوسف مهنا
- من مواليد 17 /11 /1997 صيدا – الجنوب.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2021.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا) ".