الجيش نعى شهداءه الثلاثة

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان" الرائد الشهيد محمد سامي فرحات والعريف الشهيد محمد حسين نزال والعريف الشهيد موسى يوسف مهنا، الذين استشهدوا بتاريخ 24 /10 /2024 نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إجلاء جرحى في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:• الرائد الشهيد محمد سامي فرحات- من مواليد 14 /9 /1988 دير قانون رأس العين – صور.- تطوّع في الجيش بتاريخ 6 /11 /2006، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /2009، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة رائد اعتبارًا من 1 /1 /2022.- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.- عازب.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)• العريف الشهيد محمد حسين نزال- من مواليد 20 /9 /1994 صريفا – صور.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- عازب.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)• العريف الشهيد موسى يوسف مهنا- من مواليد 17 /11 /1997 صيدا – الجنوب.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2021.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- عازب.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا) ".