بري بحث مع وزيري الاعلام والدفاع في المستجدات سياسيا وأمنيا

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائبين وضاح الصادق ومارك ضو، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية.وبعد اللقاء تحدث النائب ضو: "إجتمعنا اليوم مع دولة الرئيس بري وطبعا لنتناقش بالتطورات والمدخل لأي حل يبدأ بالمجلس النيابي اللبناني ، وبالتالي دور الرئيس بري اليوم أساسي ومحوري بأن يقوم المجلس بكامل واجباته وأعتبرنا أن أي مدخل لا يبدأ سوى بإنتخاب رئيس جمهورية وهي الخطوة الاساس ، حتى في ظل إطلاق نار حتى في ظل كل التحديات على لبنان".وأضاف: "إنتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل للتضامن الوطني ولتفعيل الحضور السياسي اللبناني ليستطيع لبنان من لعب دور ويدافع عن نفسه ويكون لديه قرار وطني جامع، وتكلمنا أيضا عن أهمية القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته وتفاصيله ، لأن ال1701 ليس قرارا منفصلا عن غيره بل هو تراكم لكل القرارات التي صدرت سابقا وخاصة إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية واتفاق الهدنة وكل القرارات 1680 و1559 الذين تكللوا بال1701 وبالتالي ال1701 هو المدخل لنستطيع وقف إطلاق نار وحماية لبنان بشكل كامل".وتابع: ثالث نقطة، تكلمنا بها هي عن تضامن اللبنانيين، تضامن اللبنانيين اليوم هو الضمانة الحقيقية لعدم إنزلاق لبنان في أي إشكاليات داخلية، ونحن في رأينا التضامن إنتصر على كل هذه المخاطر. من الواضح أن اللبنانيين اليوم قادرين أن يحموا بعضهم في هذه الظروف، لهذا نحن نشجع على كل حركة يمكن القيام بها في المجلس النيابي في هذا الإتجاه لكي نبقى قادرين تقديم الصورة الجامعة للشعب اللبناني عبر ممثليهم ، والأهم تفعيل دور المجلس النيابي".وأضاف: "بالإضافة، الى هذا نحن نرى ان كل الضيوف والموفدين الدوليين الذين يأتون الى لبنان والذين يقصدون الرئيس ميقاتي او الرئيس بري يهمنا ان يكون الجميع على علم أن هناك قرارا يجب أن يتخذ داخل المجلس النيابي لأن كل هذه الزيارات في الأخير لن تعطي نتيجة بدون قرار وطني جامع بإنتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي أعدنا وكررنا على ضرورة فتح جلسة دولة الرئيس في أسرع وقت ممكن ولندع الديموقراطية هي تنتخب رئيسا ونصل فيها الى نتيجة ، لأن هذا الإجماع الوطني سيكون عبر التمسك بالآليات الديموقراطية والدستورية الموجودة في لبنان".وختم: "إتفقنا على متابعة هذا النقاش وإن شاء الله، الله يحمي لبنان. وأخيرا نعزي الجيش اللبناني بالشهداء الذين سقطوا اليوم وكل الذي يقدم خدمات من الدولة والإدارات ونحيي صمود الشعب اللبناني بهذه التحديات ان شاء الله الله يحمي لبنان وتنتهي هذه الازمة".واستقبل بري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، وتم عرض للتطورات السياسية.وبحث رئيس المجلس مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وبحث معه في ااوضاع العامة والمستجدات الأمنية والميدانية وشؤون المؤسسة العسكرية.