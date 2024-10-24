عدد الشهداء ارتفع.. هذه الحصيلة الجديدة للغارة على الحلانية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان الحصيلة الأولية للغارة على الحلانية هي 6 شهداء وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى رياق العام.

وكان قد أغار العدو الاسرائيلي اليوم على منزل في بلدة الحلانية.