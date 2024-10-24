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لبنان
عدد الشهداء ارتفع.. هذه الحصيلة الجديدة للغارة على الحلانية
Lebanon 24
24-10-2024
|
11:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان الحصيلة الأولية للغارة على الحلانية هي 6 شهداء وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى رياق العام.
وكان قد أغار العدو الاسرائيلي اليوم على منزل في بلدة الحلانية.
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