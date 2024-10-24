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لبنان

بشأن تعامل المصارف المراسلة مع لبنان.. هذا ما قيل مؤخراً

Lebanon 24
24-10-2024 | 13:35
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أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الى أن "لبنان سوف يدرج على اللائحة الرمادية لا محال، والقرار سوف يصدر خلال الاسبوع المقبل أو بعده".
 
وقال فتوح بعد المؤتمر الذي عقده الاتحاد في البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك، بمشاركة وزارة الخزانة الأميركية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)،‏ إن "ذلك قد يكون فرصة جيدة للضغط وبدء العمل الفعلي والجدي للحكومة اللبنانية للقيام بالإصلاحات المصرفية والاقتصادية المطلوبة، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة اللبنانية حاليا من جراء العدوان الغاشم على لبنان".
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واضاف: "بجهود كبيرة قام بها مصرف لبنان، فإن معظم المصارف الأميركية المراسلة ستبقي على التعامل مع المصارف اللبنانية، لكن هناك تحد حقيقي باستمرار وإبقاء التعامل مع المصارف الأوروبية".

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