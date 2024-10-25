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لبنان

شخصيات متحالفة مع الحزب تعزز اجراءاتها الامنية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2024 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة ان عددا من الشخصيات السياسية التي تتحالف مع "حزب الله" او التي تحالفت معه في المرحلة الماضية زادت من الاجراءات الامنية الخاصة بها منذ توسع المعركة بين الحزب واسرائيل.
وتقول المصادر ان هذه الشخصيات التي تنتمي لطوائف مختلفة، لديها مخاوف من ان تقوم اسرائيل باغتيالها في اي لحظة حتى لو لم تكن مشاركة في اي نشاط او عمل عسكري.
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وترى المصادر ان الضمانات الامنية غير موجودة لاي شخصية في هذه المرحلة خصوصا ان بنك الاهداف الاسرائيلي الخاص بالحزب قد انتهى ويمكن ان تتجه الى تنفيذ عمليات اخرى تستهدف اطرافا حليفة، بحسب ما تقول هذه الشخصيات امام زوارها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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