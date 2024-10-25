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لبنان

وزارة الصحة: 3 شهداء بضربة إسرائيلية على مقر للصحافيين في حاصبيا

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:31
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا أدت إلى استشهاد ثلاثة من بينهم  وإصابة ثلاثة صحافيين آخرين بجروح.
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وكان العدو الإسرائيلي قد استهدف فجر اليوم مقرّ إقامة الصحافيين، ما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية.
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