وزارة الصحة: 3 شهداء بضربة إسرائيلية على مقر للصحافيين في حاصبيا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا أدت إلى استشهاد ثلاثة من بينهم وإصابة ثلاثة صحافيين آخرين بجروح.

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