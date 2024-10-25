Advertisement

لبنان

هل اقتربت التسوية فعلا؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
25-10-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1268095-638654433654674247.jpg
Doc-P-1268095-638654433654674247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحاول ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن القيام بمبادرة اللحظة الاخيرة من اجل الوصول الى تسوية لوقف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى، الامر الذي يعطي مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس دفعا جديا في الانتخابات الرئاسية الاميركية، لكن حتى الان لم يتم الرد من قبل الاطراف المتقاتلة على المبادرة التي طرحت عليهم من قبل واشنطن.
Advertisement

تريد واشنطن بشكل اساسي انهاء الحرب في الشرق الاوسط لكنها لا تستطيع الضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اكثر مما تضغط عليه حاليا لاسباب متعلقة بالانتخابات الاميركية وموقف اليهود من كل ما يحصل، وعليه فإن ما رشح في قطر قد يكون مقبولا من قبل حماس لكن على الارجح فإن نتنياهو سيرفضه.

يظن نتنياهو انه قادر على تحقيق إنجازات اضافية، وكما تمكن من خلال ما حققه من اقناع الادارة الاميركية بدعمه وتغطيته، فهو سيتمكن في المرحلة المقبلة من تحقيق المزيد من المكاسب التكتيكية والاستراتيجية التي ستقنع الإدارة الجديدة بتغطية حربه في المنطقة لفترة اضافية وعليه فهو ليس مضطرا ان يقدم اي تنازل لادارة اميركية ستنتهي ولايتها خلال ايام.

بعد الانتخابات وبالنظر الى تطورات الميدان العسكري وتحديدا في لبنان، وربما في ايران في حال قررت اسرائيل فتح جبهة ايران على مصراعيها، فإن الجنوح نحو السلم او الحرب الشاملة سيصبح موضوعا على الطاولة، وعليه فإن نتنياهو وفي حال اقتنع بوقف الحرب يمكنه بيع التسوية للادارة الاميركية الجديدة والرئيس الجديد.

اذا كانت اهداف اسرائيل في لبنان وغزة معروفة، فإن فشل اسرائيل بتحقيقها سينقل الكرة الى يد الطرف الاخر الذي سيضع شروطه على اسرائيل لينقلب المشهد التفاوضي. فمثلا لن يقبل "حزب الله" بأي تسوية تتضمن اي تعديل للقرار ١٧٠١، لكن هذا هو الحد الادنى الممكن، اذ من المتوقع، وفي حال ذهبت الامور لاستنزاف كبير لاسرائيل ولتوسع الاستهدافات على المدن الاسرائيلية، فإن سقف مطالب الحزب سيرتفع.

ترى مصادر مطلعة ان حصول الانتخابات الاميركية لن يعني وقف الحرب التي قد تستمر طويلا، لكنه بالتأكيد فإن ضبط نتنياهو اميركيا سيكون اكبر واكثر فعالية، وعندها ستسمح قواعد الحرب للاطراف بالتفكير جديا بالترتيبات السياسية وبكيفية الخروج من الحرب الحالية، ولو بعد اسابيع او اشهر..



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:28 | 2024-10-25
05:52 | 2024-10-25
05:51 | 2024-10-25
05:47 | 2024-10-25
05:38 | 2024-10-25
05:34 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24